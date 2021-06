“Il lavoro dell’Assessorato regionale alla Salute è stato un grande lavoro intervallato da una vicenda di grande impatto come il coronavirus”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza all’Italpress in occasione della kermesse dal titolo “Il governo della Regione – Tre anni di lavoro per la Sicilia”.

