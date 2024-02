Sanità, Randazzo (Roche) "Garantire innovazione e sostenibilità" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ importante oggi più che mai parlare di sanità, parlare di comunità. Mi fa molto piacere che in questa occasione siano presenti le aziende pubbliche, le aziende private perché non si può più prescindere da una collaborazione. Il ruolo dell’azienda farmaceutica è un ruolo duplice, cioè quello di mantenere l’innovazione delle nuove terapie farmacologiche, ma anche delle nuove tecnologie associate ad un tema che è sempre più attuale che è quello della sostenibilità”. Lo dice Paolo Randazzo, Healthcare System Partner Roche Italia, a margine dell’evento per i 20 anni di AZ Salute, a Palermo.

