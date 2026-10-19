Sanità, preintesa sul contratto ma per i medici restano nodi aperti - Tuttoggi.info

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Sanità, preintesa sul contratto ma per i medici restano nodi aperti

ItalPress

Sanità, preintesa sul contratto ma per i medici restano nodi aperti

Lun, 19/10/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – Aran e sindacati hanno sottoscritto, prima della scadenza, la preintesa per il rinnovo del contratto dell’area sanità per il triennio 2025-2027, con una significativa inversione di tendenza rispetto al passato. L’accordo riguarda aumenti, carriera, orario, ferie, tutela contro le aggressioni, formazione e intelligenza artificiale. Soddisfazione dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, anche se restano alcuni nodi su 118, attività extramedica e orario, come sottolinea il vicepresidente del FNOMCeO Giovanni Leoni, che chiede risposte adeguate.
mrc/gsl

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