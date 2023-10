Sanità, Mina (FITT) "Piattaforma per attirare investimenti" - Tuttoggi.info

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “FITT è la Fondazione per l’innovazione e il trasferimento tecnologico che è nata su impulso della Regione Lombardia e mette insieme gli ospedali pubblici di ricerca della Lombardia. La fondazione promuove il trasferimento tecnologico e sarà collocata in MIND – Milan Innovation District, che è la piattaforma di innovazione che sviluppa l’eredità di Expo Milano 2015”. Lo ha detto all’Italpress Alberto Mina, presidente FITT, che ha partecipato a Washington, presso l’Ambasciata italiana, alla riunione annuale del Transatlantic Investment Committee (Tic).

“Siamo qui innanzitutto – aggiunge – per mettere a disposizione questa piattaforma con la prospettiva di sviluppare progetti comuni che sappiano attirare investimenti per la qualità della ricerca che il nostro sistema ospedaliero è capace di sviluppare. MIND sarà l’amplificatore di questa opportunità per un’efficace internazionalizzazione”.

