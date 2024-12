Sanità in Umbria, dal Cipess 50 milioni in più. Tesei: "Non disperdere quanto fatto di buono" - Tuttoggi.info

Quasi 2 miliardi di euro stanziati dal Cipess per la sanità in Umbria, 50 milioni di euro in più dello scorso anno riconosciuti come premialità. Ad annunciare l’importante tesoretto a disposizione della Regione è la ex governatrice e neo consigliera regionale Donatella Tesei.

“Il Cipess – spiega – ha deliberato il riparto del fondo sanitario nazionale 2024, destinando 50 milioni circa di euro in più alla nostra Regione rispetto all’anno precedente. La carenza di risorse per il comparto non potrà essere una scusante”. Tesei esprime dunque “soddisfazione per un risultato determinante, ottenuto grazie all’impegno profuso nella veste di Presidente dell’Umbria, nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in fase di approvazione del Piano di riparto del fondo sanitario nazionale. Ben 1,9 miliardi di euro saranno garantiti all’Umbria, circa 50 milioni di euro in più rispetto al 2023. La premialità riconosciuta, sulla quale mi sono battuta in questi ultimi mesi, è un’ulteriore testimonianza dell’utilizzo consapevole e accurato delle risorse messo in campo dalla precedente Giunta regionale, in netta contrapposizione con il passato. I fondi stanziati dal Cipess risulteranno fondamentali per migliorare le strutture sanitarie, potenziare i servizi di prevenzione e rafforzare la sanità dei territori, intervenendo anche sull’innovazione”.

“Con il nostro lavoro – conclude Tesei – abbiamo posto le basi per garantire al comparto la necessaria copertura di risorse per poter sviluppare interventi di miglioramento e potenziamento dei servizi. Mi auguro che il nuovo governo regionale sappia utilizzare al meglio i finanziamenti previsti e non disperda quanto di buono abbiamo realizzato. Ci attendiamo ora la realizzazione di quanto promesso in campagna elettorale”.