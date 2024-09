Sanità, Giuliano (UGL): "Oggi sciopero generale dei lavoratori UNEBA, rinnovo del contratto necessità assoluta" - Tuttoggi.info

“La proposta formulata dall’UNEBA per il rinnovo del contratto di lavoro degli operatori settore socio sanitario assistenziale, fermo da 4 anni, non è assolutamente sufficiente alle necessità dei lavoratori. La dignità dei professionisti impegnati quotidianamente nell’assistenza ai cittadini merita altro nei termini di garanzie economiche e normative. Per questo motivo, di fronte a questa grave situazione, i lavoratori del settore socio sanitario a cui è applicato il CCNL UNEBA oggi incrociano le braccia scioperando. Chiediamo che le istituzioni prendano coscienza di come i professionisti del settore non possano più essere considerati di serie B e devono fare la loro parte. Finché non verrà raggiunta una vera giustizia sociale, che deve concretizzarsi anche con la proposta di contratti equi e dignitosi, continueremo a combattere con forza per i diritti dei lavoratori” dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute.

