Sanità, Giuliano (UGL): “Mancata firma su rinnovo CCNL del comparto pubblico penalizza operatori” - Tuttoggi.info

“Usare la mancata firma di un contratto, contenente incrementi economici importanti, come strumento di battaglia ideologica mostra il vero molto dei tanti che in passato non hanno avuto remore nel chinare il capo e sottoscrivere accordi con condizioni ben peggiori di quelle contenute nel CCNL del comparto sanità 2022-2024 oggi in discussione. L’ennesima fumata nera nell’incontro di ieri all’Aran mostra una ostinata posizione pregiudiziale che impedisce a tanti operatori sanitari di vedere crescere i propri emolumenti e cozza contro qualsiasi principio di giustizia sociale. E fa danni non solo nel presente ma si proietta anche sul futuro, visto che questa intransigenza chiude le porte all’avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL per il biennio 2025-2027, dove la maggior consistenza delle risorse previste dovrebbe portare a sottoscrivere un contratto con maggiori vantaggi. Giocare sulla pelle dei lavoratori e sul loro futuro è un modus operandi inaccettabile” dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute.