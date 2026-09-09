Sanità, Cucinotta "La prevenzione salva vite ma i cittadini devono poterla fare" - Tuttoggi.info

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Sanità, Cucinotta “La prevenzione salva vite ma i cittadini devono poterla fare”

ItalPress

Sanità, Cucinotta “La prevenzione salva vite ma i cittadini devono poterla fare”

Mer, 09/09/2026 - 14:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Sono promotrice di prevenzione da ormai più di 30 anni, quando ormai dico fate prevenzione la gente, la maggior parte delle volte, mi risponde ‘ci hanno detto che è finito il budget, oppure di ritornare, oppure le liste d’attesa sono lunghissime’. Bisogna cercare di trovare una soluzione perché chi si ammala non sceglie di essere malato e va tutelato e soprattutto bisogna dare l’opportunità, perché non paghiamo le tasse per questo, a tutti i cittadini di fare i controlli e la prevenzione, perché la prevenzione salva la vita. Però la devono poter fare”. Così l’attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta, a margine di una conferenza stampa dell’UAP – Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata.

xb1/col4/azn

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