“Non solo non si riscontra il recupero atteso delle prestazioni mancate nel corso della fase pandemica più acuta, ma i volumi di attività e la qualità delle cure non sono tornati ai livelli pre-Covid né per le prestazioni programmate né per quelle urgenti”. E’ quanto afferma Barbara Cittadini, presidente nazionale Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata, in occasione della presentazione del 20° Rapporto sull’attività ospedaliera in Italia.