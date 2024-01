Sangiuliano "Finalmente la cultura è tutelata dagli eco vandali" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è una bella giornata per il patrimonio artistico e architettonico della Nazione. Con l’approvazione definitiva a Montecitorio diventa legge il ddl eco vandali, da me fortemente voluto: d’ora in poi, chi arrecherà dei danni al patrimonio culturale e paesaggistico sarà costretto a pagare di tasca propria il costo delle spese per il ripristino integrale delle opere”, ha sottolineato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

ads/gsl (Fonte video: Ministero della Cultura)