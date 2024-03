Sangiuliano "Con 'Pompei è arte' celebriamo il bel canto" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Il concetto di bellezza lo decliniamo in tanti modi con la straordinarietà del nostro patrimonio artistico culturale. La bellezza è anche una declinazione umana e il bel canto è ascrivibile a un patrimonio seppur immateriale. Noi possiamo armonizzare tutto insieme. Oggi celebriamo il nostro patrimonio artistico culturale e quello di una nostra eccellenza nazionale, che è il bel canto, due elementi che si vanno ad unire”, ha dichiarato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in occasione della serie di concerti “Pompei è arte” che si terrà nell’anfiteatro del parco archeologico. “Tutto questo va nel segno dell’articolo 9 della costituzione che ci parla di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico che significa preservarlo e farlo conoscere al mondo. Dobbiamo continuare in questa opera di valorizzazione”, ha spiegato il Ministro Sangiuliano

xl5/tvi/gtr