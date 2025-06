Sangemini apre il viaggio di "Tra il dire e il fare": il format nazionale sulla vitamina D parte dall'Umbria - Tuttoggi.info

Sei tra i borghi più suggestivi d’Italia saranno protagonisti del nuovo format video “Tra il dire e il fare”, la nuova campagna nazionale promossa da IBSA Farmaceutici e realizzata da MEDICOM, dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della vitamina D e dell’aderenza terapeutica nelle terapie per ipovitaminosi.

Sangemini (TR), Clusone (BG), Laigueglia (SV), Montechiarugolo (PR), Monteverde (AV) e Maruggio (TA) sono i borghi scelti, che dal 16 fino al 28 giugno ospiteranno le tappe del progetto e le riprese del format, strutturato come una serie video in più puntate e realizzato per la distribuzione web, social e per eventi divulgativi e canali istituzionali. Selezionati grazie alla collaborazione con l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che ha patrocinato l’iniziativa, i sei borghi sono stati individuati sulla base di contesti ambientali, sociali, culturali e simbolici particolarmente significativi per rappresentare al meglio i diversi aspetti legati alla salute e alla vitamina D.

“Ogni borgo è una cornice autentica in cui raccontare storie di vita quotidiana e salute con leggerezza e verità” spiega Dario Nuzzo, autore del format. E infatti in ogni puntata, il pubblico potrà incontrare personaggi autentici – da Mara a Carlo, da Raffaella a Ennio – che, con leggerezza e ironia, racconteranno il loro rapporto con la salute, con il sole e il cambiamento.

A fare da guida scientifica, è previsto il contributo di quattro esperti clinici di rilievo e cioè il dott. Valter Galmarini, ortopedico-traumatologo, il dott. Andrea Giusti, medico internista-geriatra, il dott. Marco Maria Lizzio, reumatologo, e infine il dott. Alfredo Romeo, fisiatra, che insieme approfondiranno i numerosi benefici della vitamina D, dall’assorbimento del calcio al mantenimento della salute ossea. Perché, nonostante l’Italia sia un Paese soleggiato, il 50% dei giovani e quasi il 100% degli anziani risultano carenti di vitamina D nei mesi invernali.

“Questa collaborazione ci permette di unire la bellezza del territorio alla promozione di un tema cruciale per la salute pubblica”, dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia. “I nostri borghi si contraddistinguono per il paesaggio incontaminato che li circonda e rappresentano quindi il luogo ideale per ambientare questa importante campagna di sensibilizzazione”.

La scelta dei sei borghi rappresenta un riconoscimento concreto del loro valore identitario, culturale e umano. Non a caso, ogni puntata si legherà a un detto popolare locale, a testimonianza di come la saggezza del territorio possa trasformarsi in veicolo di prevenzione e cultura della salute. Perché spesso in questi luoghi, la quotidianità si intreccia con la salute: tradizioni, ritmi lenti e conoscenze tramandate diventano così strumenti efficaci per promuovere consapevolezza, stili di vita sani, semplicità e buone abitudini.

Le tappe nel dettaglio:

Sangemini (Umbria), 16-17 giugno

Sangemini, storicamente legata al valore delle sue acque minerali, è il punto di partenza ideale per un racconto sul benessere che nasce dalla natura. Circondata dal verde dell’Umbria, tra antiche rievocazioni e vicoli medievali, qui si riflette sul ruolo della luce solare come fonte di equilibrio e salute. In uno dei periodi più luminosi dell’anno, questa tappa sottolinea come l’esposizione naturale sia un alleato prezioso nella produzione della vitamina D.

Clusone (Lombardia), 18-19 giugno

Adagiata in ValSeriana, a un passo dalle Orobie, Clusone offre uno sguardo profondo sul rapporto tra tempo, movimento e salute. Il fascino del centro storico e dell’orologio planetario Fanzago, nella piazza centrale della città, dialoga con l’idea del profondo benessere dato quando si riesce a vivere all’aria aperta in ogni stagione. Tra camminate panoramiche ed arte seicentesca, il messaggio è chiaro: la vitamina D dipende non solo dal sole estivo, ma da abitudini sane come il muoversi all’aria aperta tutto l’anno, anche quando il sole è meno intenso.

Laigueglia (Liguria), 20-21 giugno

A Laigueglia, piccolo borgo affacciato sul mare, il tema del benessere si intreccia con quello dell’età che avanza. Tra profumo di salsedine, clima mite e vita all’aperto, il borgo ligure ci ricorda che anche un’esposizione solare moderata, se costante e consapevole, può rafforzare ossa e muscolatura, garantendo un invecchiamento sano. Un messaggio chiaro per tutte le età, e particolarmente importante nelle donne che affrontano il periodo della post-menopausa.

Montechiarugolo (Emilia-Romagna), 22-23 giugno

Montechiarugolo, con i suoi castelli e le terme adagiate sui colli verdi dell’Appennino tosco-emiliano, rappresenta perfettamente il legame tra territorio e salute. In questo contesto si affrontano i temi della fragilità ossea e del recupero dopo una frattura, soprattutto in età avanzata. È qui che la vitamina D assume un ruolo chiave: tra prevenzione, cura e affetto familiare, come ci racconta la protagonista della tappa, che si prende cura della salute ossea del caro papà…senza perdere il sorriso.

Monteverde (Campania), 24-25 giugno

Monteverde è un borgo che unisce natura e inclusività, offrendo un esempio virtuoso di accessibilità. In questa tappa si racconta come la salute sia davvero per tutti, anche per chi convive con difficoltà motorie o sensoriali. Passeggiare, esporsi al sole e vivere il territorio sono azioni semplici ma fondamentali, che qui assumono un significato ancora più forte: il benessere è una possibilità concreta, a ogni età e condizione.

Maruggio (Puglia), 26-28 giugno

Nel cuore del Salento, Maruggio accoglie la conclusione del viaggio tra sole, sapori e tradizioni. Con le sue case bianche, gli aromi intensi e la convivialità tipica del Sud, il borgo rappresenta il modello perfetto di stile di vita mediterraneo. Una vita all’aria aperta, un’alimentazione ricca di nutrienti e qualche raggio di sole durante la giornata: la vitamina D qui si vive, prima ancora che si spieghi.