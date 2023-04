San Venanzo, allarme Cia "Privatizzazione e speculazione" su vendita terreni Regione - Tuttoggi.info

A San Venanzo la privatizzazione dei terreni della Regione scatena il dibattito. Cia chiede incontro urgente con assessore Morroni

“La Regione Umbria vuole vendere una parte consistente del patrimonio immobiliare pubblico che amministra. Come i 20 casolari, con i fondi rurali relativi, sul Monte Peglia nel comune di San Venanzo attraverso un’asta pubblica riconoscendo un diritto di prelazione agli attuali concessionari” – è quanto si legge in una nota del Cia Agricoltori italiani dell’Umbria.

I casolari del Monte Peglia

Secondo quanto esposto nella nota i concessionari sarebbero messi davanti ad una scelta: l’acquisto o l’abbandono forzato dell’azienda. “Quando nel secondo dopoguerra – continua Cia – è cominciato l’abbandono delle aree rurali del Monte Peglia, c’erano circa 140 casolari. Oggi, quelli che non sono ruderi, sono quelli abitati, custoditi e tenuti vivi dalle attività produttive dei concessionari dei casolari. Pur di restare, questi imprenditori agricoli, negli anni, hanno fatto ricorso a rimesse familiari e a lavoro esterno, e ora non sono in condizione di esercitare il diritto di prelazione”.

Privatizzazione e speculazione

“Di fronte a tutto questo e all’urgenza dettata anche dai bisogni energetici, la Regione Umbria intende privatizzare questi terreni lasciando ampio spazio ad azioni di speculazioni da parte di coloro che nulla hanno a che fare con il presidio del territorio, con l’agricoltura utile e sostenibile e ben inserita in una comunità locale. A gennaio, sulla questione, abbiamo richiesto un incontro urgente con la presidente Tesei e il vicepresidente Morroni, ma non c’è mai stata data risposta. Ora crediamo – conclude la nota – sia arrivato il momento di tornare a chiedere un incontro con chi governa la Regione invitandoli ad ascoltare chi, per anni, ha promosso e valorizzato un progetto di sviluppo economico e sociale in un territorio pieno di difficoltà, ma grazie alla comunità rappresentato da chi lo vive, ricco al contempo di opportunità”.