San Valentino Terni, Cioccolentino festeggia 20 anni con Roberto Rinaldini - Tuttoggi.info

Terni si prepara a celebrare San Valentino: tutto pronto per la 20^ edizione di Cioccolentino con il Chocolate Love Festival

Per i 20 anni di Cioccolentino, che verranno festeggiati dal 9 al 18 febbraio a Terni, ci sarà una grande festa con ospiti di eccezione a livello mondiale. Fra i tanti per il giorno di San Valentino nella città dell’acciaio arriverà il campione del mondo di pasticceria Roberto Rinaldini. Un appuntamento a cura di Chef Academy, che si terrà al PalaSì! in piazza della Repubblica dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18. Sarà una giornata quella del 14 febbraio in cui si potrà assistere alle dimostrazioni del campione del mondo Rinaldini che porterà in scena l’esperienza, l’estro, la genialità, la sapienza e la capacità della pasticceria italiana che ha fatto la storia. Un appuntamento che richiamerà il pubblico proveniente anche da fuori regioni.

Torna la dolce scultura realizzata in cioccolato, per 6 giorni l’artista ternano Marco Diamanti stupirà i presenti realizzando una sua scultura. Per l’occasione trasformerà un blocco di cioccolato “nell’amore eterno”. L’artista già si sta preparando con scalpello e prove su materiale plastico. Un appuntamento da non perdere in piazza della Repubblica. Un evento in collaborazione con l’associazione Thyrus.

Ma veniamo al claim scelto in questa 20esima edizione ormai alle porte che è “Un lungo viaggio”. Sarà un Chocolate Love Festival unico e scintillante che richiamerà un pubblico anche da fuori regione con oltre 40 stand dolciari, aree food, show cooking e spettacoli itineranti nei giorni del Santo Patrono. Saranno 10 giorni all’insegna del cioccolato, dell’arte e del turismo

Si inizia con il Chocolate Expo che resterà aperto dal 9 al 18 febbraio dalle 10 alle 20 con oltre 40 espositori dei migliori prodotti di cioccolato e pasticceria in cui saranno presenti più di 40 aziende che proporranno dolcezze di ogni genere con oltre 400 varietà di dolci prodotti.

www.cioccolentino.com