San Valentino, a Terni il gran finale di Cioccolentino e il gemellaggio con Modica - Tuttoggi

Cioccolentino unisce in gemellaggio Terni e Modica. Attesa per la scultura di cioccolato di Elisa Corallo a piazza Tacito

Gran finale per Cioccolentino. Tanto buon cioccolato e imperdibili attività a tema hanno accolto e accoglieranno fino a sera i fedelissimi chocolove: dall’immancabile Chocolate Expo, con oltre 40 espositori dei migliori prodotti in cioccolato e della pasticceria, al ricco calendario di degustazioni, cooking show e laboratori, per grandi e piccini.

Scultura di cioccolato di Elisa Corallo e gemellaggio con Modica

Piazza Tacito ospita l’artista di Modica, Elisa Corallo, che stupirà i presenti con la sua scultura in cioccolato, scolpendo un blocco che lo trasformerà in un drago che avvolge un cuore. L’evento è by The Chocolate Way e il blocco di cioccolato è fornito by Artigiano Perugino. Inoltre domani sera alle 18 si rinnoverà il gemellaggio fra le città di Terni e Modica. Saranno presenti il sindaco di Terni Leonardo Latini e l’assessore comunale alla cultura, Maurizio Cecconelli. Al primo cittadino verrà regalata una scultura di cioccolato.