San Pellegrino, domani il presepe vivente tra le macerie del sisma - Tuttoggi.info

San Pellegrino di Norcia torna ad ospitare il suo apprezzatissimo presepe vivente, riproposto dallo scorso anno dopo lo stop causato dal sisma del 2016. L’intera comunità locale si adopera per la riuscita dell’evento, che richiama visitatori da tutta la Valnerina e non solo. Grazie alle scene che riprongono antichi mestieri e scene d’epoca, oltre ovviamente alla Natività. Il tutto in un contesto che da 8 anni ormai è completamente trasformato, tra la distruzione del sisma, le demolizioni e la ricostruzione che ancora deve partire.

Il primo appuntamento era programmato per il 26 dicembre, ma la neve ed il vento dei giorni precedenti avevano danneggiato le strutture, costringendo gli organizzatori – Pro San Pellegrino, parrocchia e Comunanza agraria – a posticiparlo al 29. Con un altro appuntamento per domani, sabato 4 gennaio 2025. Il presepe vivente è in programma dalle ore 17 alle 19.

In centro storico, invece, da sabato 4 a lunedì 6 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, sarà ancora possibile visitare il Mercatino di Natale organizzato in collaborazione con Confcommercio Valnerina. Allestito nel piazzale adiacente il Complesso monumentale di san Francesco, propone prodotti di artigianato artistico a tema natalizio.

Spazio poi agli eventi legati all’Epifania. In particolare, domenica 5 gennaio alle 18 nella sala Digipass ci sarà il concerto ‘È arrivata la Befana’ del Complesso bandistico Città di Norcia diretto dal maestro Luca Panico. L’evento vedrà il soprano Francesca Bruni e il tenore David Sotgiu interpretare brani di autori illustri, tra cui Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini ed Ennio Morricone. Così, come da tradizione, il direttivo del Complesso bandistico e i vari interpreti concluderanno il calendario del Natale nursino rinnovando gli auguri di buon anno e buona Epifania a tutta la comunità. Infine, lunedì 6 gennaio alle 15 in Piazza san Benedetto ‘Arriva la Befana’ che porterà dolci per tutti i bambini e regalerà un altro momento di festa a grandi e piccini.