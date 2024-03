San Gemini, Leonardo Grimani torna a candidarsi a sindaco - Tuttoggi.info

Già sindaco dal 2009 al 2019, l'ex senatore Leonardo Grimani annuncia la sua discesa in campo per le elezioni comunali a San Gemini

Leonardo Grimani torna a candidarsi a sindaco di San Gemini. L’ex senatore (prima Pd poi Italia Viva), già primo cittadino sangeminese dal 2009 al 2019, scende dunque nuovamente in campo per il Comune, con un progetto civico: lo annuncia lui stesso, ricordando che da due anni non ha più tessere di partito.

Di seguito la sua nota.

“Dopo una riflessione attenta e profonda ho deciso di candidarmi nuovamente a Sindaco di San Gemini. Metto al servizio della città l’esperienza e l’entusiasmo che ha sempre caratterizzato il mio impegno pubblico, mai venuto meno neanche durante gli ultimi anni in cui sono stato lontano dalla politica attiva di San Gemini e ho vissuto la bellissima esperienza del Senato della Repubblica. Lo faccio per dare il mio contributo alla città che amo e che ha contraddistinto la mia vita pubblica. Questa è un’epoca che richiede coraggio. E lo richiede soprattutto alle persone come me, che hanno ricevuto molto in termini di stima, sostegno, affetto da parte della gente. Mi candido per essere un’alternativa concreta e credibile per i cittadini. Ho rispettato per anni ed in silenzio tutto il dibattito politico di San Gemini senza intervenire mai per non introdurre elementi polemici. Credo che la maggioranza uscente abbia fatto il possibile in un contesto difficile ma ritengo che il tempo l’abbia logorata dal punto di vista politico con dimissioni e revoche che hanno mostrato un quadro di lacerazione e debolezza. Sul fronte delle opposizioni stento ad individuare quell’umiltà che dovrebbe essere alla base della formulazione di una proposta alternativa. In definitiva però non ho alcun interesse ad inseguire formule o alchimie politiche datate, né tantomeno ad ergermi come giudice. Ognuno ha fatto e farà la propria strada. La mia sarà una candidatura per costruire e non contro qualcuno. Per rilanciare la città e non per impedire a qualcuno di esprimere idee o partecipare al dibattito. La nostra proposta deve avere al centro San Gemini con tutte le sue bellezze e le sue potenzialità. Avremo come obiettivo la costruzione di un programma credibile che abbia una linea di continuità con le cose fatte bene o messe in programma e individui nuove linee di sviluppo, crescita e investimento. Il nostro, perciò, sarà un progetto interamente civico. Per questo non dovremo fare mediazioni con partiti o fazioni. Per questo non dovremo prendere ordini da nessuno non avendo tessere politiche. La nostra sarà una proposta civica a 360 gradi. Chi vorrà sostenerla non dovrà porre condizioni o veti ma soltanto contribuire a costruire programmi o progetti. Questa volta non sarò espressione dei partiti visto che dal 2022 non ho più tessere ma cercherò la convergenza con le persone, con le associazioni e con coloro che vogliono contribuire e lavorare alla costruzione di un progetto per la San Gemini del futuro. Ci saranno amici ed amiche che avranno intenzione di mettere al servizio della nostra città l’esperienza che da sempre ha caratterizzato l’impegno pubblico, non solo politico ma anche sociale e professionale, di ciascuno di noi. Decideranno i sangeminesi se saremo all’altezza ma l’impegno che da subito posso prendere è quello di agire per dare una prospettiva ai giovani e per creare le condizioni affinché San Gemini possa avere un futuro di crescita e sviluppo”.

Leonardo Grimani