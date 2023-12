San Francesco nell'ora blu conquista il concorso fotografico di Wikimedia - Tuttoggi.info

Quinto posto per la basilica assisana fotografata da Monica Rondini

Uno scatto della basilica di San Francesco è risultato al quinto posto nella classifica di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo.

Lo scatto di Monica Rondini ritrae la Basilica di San Francesco immortalata durante l’ora blu ed è le 5 realtà premiate. Organizzato da Wikimedia Italia, quest’anno ha avuto come tema principale gli edifici religiosi. Sono state oltre 52mila le foto caricate per questa edizione, con 946 partecipanti. Primo posto in classifica per Firenze con la cattedrale di Santa Maria del Fiore, seguito da una vista interiore della cupola barocca della Basilica di San Vitale di Ravenna, dalla Chiesa di Santa Maria della Pietà a Calascio, in Abruzzo, e dal Duomo di Monreale, il capolavoro di architettura bizantina di Palermo.

Promosso dalle comunità di volontari dei progetti Wikimedia, Wiki Loves Monuments rappresenta un’opportunità per la diffusione, promozione e tutela del patrimonio culturale di ben 93 Paesi. Dalla sua prima edizione, il concorso ha contribuito a documentare milioni di monumenti, con oltre 3 milioni di immagini caricate nel mondo da più di 111.500 partecipanti.