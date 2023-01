San Feliciano, anche la benedizione del Papa sulla città

Tanta gente per la processione del Patrono di Foligno

Chiesa gremita e folla anche alla processione. Foligno ritrova la devozione per il suo Patrono, San Feliciano, in una giornata freddissima ma assolata. Ospiti della Solennità due alti prelati, amici di Foligno. In primis il cardinale Fortunato Frezza, che ha presieduto la celebrazione della Processione, ma anche il Nunzio apostolico in Italia, monsignor Emil Paul Tscherring. Insieme a loro i vertici civili della città, il consigliere provinciale David Fantauzzi e tutte le forze dell’ordine, una nutrita rappresentanza della Quintana, ma anche i sindaci del territorio. Annunciata d Sorrentino anche un vescovo polacco e un secondo presule che rappresenta la chiesa in oriente, procuratore della Chiesa siro cattolica a Roma.

Il saluto a nome di Papa Francesco

“Finalmente riusciamo a vivere questa giornata in serenità, dopo un lungo periodo di pandemia. Viviamo dunque questo momento in fraternità in una città che finalmente può ritrovare la sua vitalità”, ha detto il vescovo di Foligno, Domenico Sorrentino. “Il mio saluto a nome di Papa Francesco“, ha sottolineato il Nunzio Tscherring sottolineando come la giornata abbia offerto “Foligno nella sua bellezza” e ponendo su Foligno la benedizione del Santo Padre. “Torniamo a Feliciano ogni volta, è il nostro punto di riferimento”, ha detto don Giuseppe Bertini.