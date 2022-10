Offrire agli studenti competenze digitali avanzate nei settori dell’Intelligenza Artificiale, dei Big Data, della Cybersecurity e dell’Internet of Things. Prende il via in sei atenei la nuova edizione di Innovation Campus, programma di alta formazione sviluppato da Samsung Italia. Il progetto coinvolgerà le Università di Bari, Cagliari, Genova, Pavia, Pisa e del Salento.

fsc/gsl/gtr