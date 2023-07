Samele eliminato ai quarti con la squadra "Giornata da dimenticare" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Il match da vincere era quello con la Francia, poi gli spareggi dal quinto all’ottavo posto danno pochi punti, la differenza la fa se scavalli il turno. La giornata è da

dimenticare per il risultato, ma la prestazione non è stata così negativa: devo dire una cosa che io odio dire, purtroppo alcune decisioni arbitrali ci hanno messo nella condizione di minimo svantaggio. Non riesco a trovare il motivo per cui sia stata presa quella decisione lì, avrebbe cambiato le cose a livello emotivo anche per Luca Curatoli”. Lo ha dichiarato Luigi Samele,

sciabolatore azzurro, intervenuto al termine della prova a squadre ai mondiali in corso a Milano: gli azzurri hanno conquistato il sesto posto dopo aver perso contro la Germania.

gm