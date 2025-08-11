 Salvini vs von der Leyen: "Vertice Putin-Trump? Lei può portare solo da bere..." - Tuttoggi.info
Salvini vs von der Leyen: “Vertice Putin-Trump? Lei può portare solo da bere…”

Salvini vs von der Leyen: "Vertice Putin-Trump? Lei può portare solo da bere…"

Lun, 11/08/2025 - 20:03

(Adnkronos) – “Von der Leyen può portare da bere e non di più al vertice Putin-Trump…”. La stoccata alla presidente della Commissione Ue arriva da Matteo Salvini, oggi ospite al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta.  

”Se l’Europa c’è o non c’è – ha continuato Salvini – conta assolutamente men che zero. E questo è frustrante perché a me piacerebbe un’Europa che conta qualcosa. Ma fino a che c’è la signora von der Leyen, che si preoccupa di svendere le spiagge e di cambiare le caldaie…”, ha rimarcato parlando del summit di Ferragosto in Alaska per provare a mettere fine al conflitto in Ucraina 

”L’Europa – ha poi rincarato la dose – si occupa del green deal. Mi permetto di dirlo, il green deal, vi cito il ragionier Fantozzi, ‘è una cagata pazzesca’ che dovrebbe essere azzerata domani mattina perché sta massacrando le nostre imprese”. 

