Salvini “Valutiamo più sanzioni contro l’abbandono degli animali” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Nel disegno di legge sulla sicurezza stradale che arriverà in Parlamento, stiamo valutando modifiche per inasprire le sanzioni per chi abbandona gli animali domestici su strada arrivando fino alla revoca o alla sospensione della patente perchè, oltre ad essere un atto di inciviltà, mettere a repentaglio l’incolumità di coloro che viaggiano”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del question time al Senato. L’accesso agli animali da compagnia nelle spiagge “è competenza demandata agli enti locali e non all’autorità marittima, sensibilizzerò tutti gli enti per delle misure volte a garantire agli animali idonee condizioni di accesso alle spiagge, porterò il tema all’attenzione dell’Anci. Sul trasporto aereo vige un regolamento europeo, mi farò carico anche qui di segnalare tramite l’Enac e sensibilizzare i vettori su tale situazione”, aggiunge.

