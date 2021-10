“Il centrodestra ha il dovere di essere unito e compatto per vincere in Sicilia e a livello nazionale”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palermo. “La Sicilia – ha aggiunto – deve diventare punto di riferimento per la Lega e per il centrodestra. Siamo qui per unire, vogliamo essere i protagonisti”.

