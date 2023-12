Salvini "Sinistra divisa, centrodestra unito anche in Europa" - Tuttoggi.info

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Vedo che c’è un centrosinistra sempre più diviso. Io, anche per motivi sentimentali, sono spesso a Firenze e anche lì, che una volta era la patria del granitico Pci e poi Pd, adesso ci saranno candidature diverse all’interno del centrosinistra. A maggior ragione la scelta unitaria del centrodestra è fondamentale. Aggiungo la riflessione europea: per la prima volta nella storia il parlamento europeo potrà avere una maggioranza senza la sinistra, senza i socialisti. Vuol dire smetterla con le follie come l’auto solo elettrica, le bistecche finte, il formaggio finto e altre sciocchezze. Quindi conto che il centrodestra sia unito in tutte le occasioni possibili, dalla Sardegna all’Europa”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine della visita a Cagliari alla caserma dei Carabinieri “Livio Duce”.

xd4/tvi/gtr