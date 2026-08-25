Salvini “Prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più su lungo termine” - Tuttoggi.info

RIMINI (ITALPRESS) – “Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi

stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un

Consiglio dei ministri domani per parlare”. La proroga “sarà per

alcuni giorni, fino a settembre immagino. Poi io vorrei fare

qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e

quindi servono soldi”. Così il vicepremier e ministro, Matteo

Salvini, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini.

Un eventuale “scostamento di bilancio non dipende dall’Europa, possiamo deciderlo noi. Sono soldi degli italiani per aiutare gli italiani in un momento di difficoltà. Bruxelles sullo scostamento non può dire nè sì nè no, prende atto, è una scelta del governo italiano. Non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno”, ha aggiunto. “Non servono non alcuni milioni, ma alcuni miliardi, quindi un contributo delle banche e degli energetici ci dovrà essere. Però non basta e in attesa che queste maledette guerre finiscano, per me uno scostamento di bilancio che significa usare i soldi degli italiani, per aiutare gli italiani, è un’ipotesi da prendere in considerazione”, ha concluso Salvini.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-