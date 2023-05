ROMA (ITALPRESS) – “Per me sarà un orgoglio la settimana prossima che il Senato dopo sessant’anni di parole dia l’ok al decreto ponte: sarà un esempio di bravura, di unità, di visionarietà e di concretezza e di lavoro, perchè creerà 100 mila posti di lavoro veri in terre che hanno fame di lavoro”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel suo intervento al primo congresso di Noi Moderati in corso a Roma.

