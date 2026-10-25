Salvini "Nella nuova segreteria tutti coinvolti, le correnti le lasciamo al Pd" - Tuttoggi.info

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Salvini “Nella nuova segreteria tutti coinvolti, le correnti le lasciamo al Pd”

ItalPress

Salvini “Nella nuova segreteria tutti coinvolti, le correnti le lasciamo al Pd”

Dom, 25/10/2026 - 19:03

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MILANO (ITALPRESS) – “Mi hanno dato mandato di istituire questa segretaria” politica “che dovrà coinvolgere tutti i territori. Non ci sono maggioranza e minoranza, le correnti le lasciamo alla Schlein e al Pd, la Lega da che è nata non ha correnti, quindi inviteremo chi può portare un contributo”. Così Matteo Salvini, a margine del Congresso straordinario della Lega, che l’ha appena riconfermato segretario federale con 465 voti. “Abbiamo tempo per scegliere il meglio, noi abbiamo più di 500 sindaci alcuni dei quali sono straordinari – ha sottolineato poi -, alcuni potrebbero avere responsabilità di governo domani mattina. E’ chiaro che non posso cooptarne 300, però i sindaci che sono la spina dorsale saranno sicuramente una parte importante. Poi do un occhio anche all’interno del movimento laddove si sta crescendo e ci sono tanti territori che stanno crescendo bene, laddove c’è più fiacca il segretario darà l’impulso giusto”. xm4/vbo/mca1

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