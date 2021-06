“Rilanciare il Paese è una priorità per la Lega, quello che mi dispiace è vedere che Milano, non solo per il Covid, si sia fermata. Non ci sono grandi progetti, anche un progetto come lo stadio che porterebbe un miliardo di euro di investimenti e migliaia di posti di lavoro in città è fermo da mesi, da anni”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un’iniziativa a Milano.

