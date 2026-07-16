Salvini “Mai così tanti investimenti per opere pubbliche in Puglia” - Tuttoggi.info

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Salvini “Mai così tanti investimenti per opere pubbliche in Puglia”

ItalPress

Salvini “Mai così tanti investimenti per opere pubbliche in Puglia”

Gio, 16/07/2026 - 15:02

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BARI (ITALPRESS) – “È una bellissima giornata. Stiamo investendo nelle opere pubbliche in Puglia come non è mai stato fatto nella storia della Repubblica” Lo ha affermato questa mattina a Bari il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine della presentazione dell’intervento di realizzazione delle nuove banchine del molo San Cataldo nel porto di Bari.
“Oggi – ha proseguito – ci sono 12 miliardi di euro di cantieri aperti e 20 miliardi di progettazioni. C’è l’alta velocità tra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e, sui porti, quasi un miliardo di euro di investimenti, non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi, lungo i 900 chilometri di costa. Questo significa portare lavoro, turismo di qualità e sicurezza. Perché dove c’è la Guardia Costiera, checché ne pensi qualcuno che manda a processo donne e uomini della Guardia Costiera, ci sono sicurezza, sacrificio, fatica, lavoro e tutela della vita e dell’ambiente. È davvero una bellissima giornata, frutto di un finanziamento del nostro Ministero e di un lavoro che va avanti da tanto tempo”.

xa2/pc/red

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