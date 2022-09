Salvini “La Russia in Italia non ha comprato nessuno, attendo le scuse di Letta e Conte” - Tuttoggi

CATANIA (ITALPRESS) – Nuovo affondo del leader della Lega, Matteo Salvini, che alle Ciminiere di Catania pretende le scuse dei colleghi della sinistra dopo la notizia dell’inesistenza di fondi russi alla politica italiana: “La Lega ha sempre sostenuto le sanzioni alla Russia – ha detto -. Oggi abbiamo scoperto che la Russia in Italia non ha pagato nessuno, non ha comprato nessuno e non ha influito sulle elezioni passate, presenti e future, dunque viva l’Italia. Attendo le scuse di Letta, Di Maio, Conte, Renzi e compagnia, che nelle settimane scorse hanno sostenuto il contrario. Noi continuiamo ad essere vicini al popolo ucraino ma non possono essere gli imprenditori italiani a pagare il conto di queste sanzioni”.

(ITALPRESS).

