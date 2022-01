“Da mesi chiediamo di intervenire per bloccare i rincari di luce e gas, non solo per le famiglie ma anche per le imprese, l’emergenza ora riguarda loro”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’evento “Indipendenza energetica esviluppo sostenibile”, organizzato dall’Ugl.

