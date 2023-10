Salvini "Il caso Apostolico motivo di imbarazzo per le istituzioni" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Preoccupa e sconcerta quanto sta emergendo. Il giudice che ha liberato più clandestini e contesta le norme del governo sull’immigrazione in passato ha condiviso insulti contro di me e ha partecipato – col compagno – a manifestazioni di estrema sinistra a favore degli immigrati durante le quali si insultavano le forze dell’ordine al grido di assassini e animali: è motivo di profondo imbarazzo per tutte le istituzioni”. Lo dice sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito al caso della giudice di Catania Iolanda Apostolico.

sat/gsl (Fonte video: Profilo X Matteo Salvini)