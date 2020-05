Salvini “Il 2 giugno saremo in 100 piazze, senza simboli” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Il 2 giugno “saremo in 100 piazze italiane senza simboli e bandiere di partito quindi invitiamo tutti. Non saremo solo a Roma, ma in tutti i capoluoghi italiani”. Ci sarà anche Meloni? “L’obiettivo è essere tutti insieme senza simboli”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

A una domanda sul calo del Carroccio nei sondaggi, Salvini ha risposto: “Ci manca il contatto con la gente, un conto è fare riunioni via Zoom, altro è la presenza. Alla 37esima riunione via Zoom con artigiani, negozianti è preferibile l’incontro con le persone”.

(ITALPRESS).