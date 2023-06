Salvini a Foligno, Zuccarini: "Il futuro delle nostre infrastrutture"

All'incontro anche l'onorevole Virginio Caparvi

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in Umbria per il sopralluogo dei cantieri della Perugia – Ancona, ha fatto visita anche al sindaco di Foligno Stefano Zuccarini. “Ho ricevuto a Palazzo Comunale il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture, senatore Matteo Salvini, per un cordiale incontro personale. E’ stata un’ occasione per fare il punto della situazione sulle grandi opere infrastrutturali previste per la città di Foligno”. Lo ha detto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini sottolineando che si tratta di “una visita particolarmente gradita, che ci ha permesso di rafforzare ancora di più la grande amicizia e la profonda stima reciproca che ci lega ormai da anni. Si consolida così anche lo stretto legame e la proficua sinergia tra l’Amministrazione Comunale ed il Governo Nazionale, con la certezza concreta che le esigenze e le istanze del nostro territorio e della nostra comunità troveranno sempre la massima attenzione sia da parte del ministero delle infrastrutture che dal Governo del Paese. Abbiamo fatto firmare al vicepresidente del Consiglio il libro d’onore della Città di Foligno e gli ho consegnato il Baiocco d’Argento quale simbolo del massimo riconoscimento cittadino. Ringrazio per la sempre preziosa disponibilità l’on. Virginio Caparvi altro fondamentale punto di riferimento nel Parlamento Italiano, gli assessori ed i consiglieri comunali della maggioranza di centrodestra: una squadra che anche questa volta ha dimostrato di essere compatta e determinata“.