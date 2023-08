Salvini “Extraprofitti andranno per taglio tasse e aumento stipendi” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “I benefici della misura sugli extraprofitti delle banche arriveranno a chi ha un mutuo che sta aumentando e finiranno, tra poche settimane, in legge di bilancio, per confermare il taglio delle tasse e gli aumenti degli stipendi. Cercheremo di mettere, nella prossima manovra di bilancio, tutti i soldi possibili per aumentare stipendi e pensioni per affrontare il caro vita e anche l’aumento del prezzo della benzina”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ospite di “Radio anch’io” su Rai Radio1. “Le banche hanno aumentato i costi per chi ha un prestito e per chi ha un mutuo, ma non hanno aumentato i tassi d’interesse per i cittadini che hanno i risparmi sui conti. Qualche banchiere si è rammaricato di questa misura, parliamo di un settore che sta facendo miliardi di guadagni senza muovere un dito”, ha aggiunto. Sulle polemiche per il superamento del tetto degli stipendi il ponte sullo Stretto, Salvni ha chiosato: “E’ un’opera attesa da 50 anni, serviranno i migliori ingegneri, architetti, operai, ed è chiaro che dovranno essere pagati adeguatamente. Stiamo parlando di un’opera pubblica che non ha eguali”.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –