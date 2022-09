“L’emergenza bollette è ancora sottovalutata, non si possono aspettare settimane e mesi per aiutare gli italiani a pagare gli aumenti dei costi di luce e gas”. Così a Catania Matteo Salvini, secondo cui “occorrono 30 miliardi di euro per risolvere il problema, altrimenti vinceremo le elezioni in Sicilia come a Roma, ma tra due mesi ci ritroveremo un milione di disoccupati”. xd9/vbo