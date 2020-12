“Penso che finirà in nulla e che questo continuo litigio porterà a un logoramento che farà saltare tutto. La via maestra sarebbero le elezioni, l’unica alternativa percorribile è un governo di centrodestra, guidato da un economista o un imprenditore”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress.

abr/mrv/red