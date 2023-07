Salvini “Al governo in Europa con tutto il centrodestra unito” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo certi che a Bruxelles serva una maggioranza chiaramente di centrodestra. Non posso credere che, tra i nostri alleati ed elettori, ci sia qualcuno che preferisca le sinistre o Macron al centrodestra unito. Escludere qualcuno a priori dall’alleanza di centrodestra è miope. Il vento è chiaro e le elezioni europee saranno decisive. Non vanno riaperte le porte ai socialisti e a una maggioranza Ursula, con Pd e 5 Stelle”.

Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro e leader della Lega Matteo Salvini. Sulla prospettiva di un’alleanza tra popolari, conservatori e liberali auspicata da Tajani dice: “mi sembra sorprendente auspicare un’alleanza con chi ci ha attaccato duramente e senza motivo. Io sono impegnato per unire tutto il centrodestra, l’unità delle nostre famiglie politiche, che hanno solide radici valoriali comuni, va costruita a ogni costo: è una delle eredità di Silvio Berlusconi. Proprio Silvio si è sempre rivolto anche alla grande famiglia liberale, ben diversa dai liberal di Macron. Un’alleanza tra conservatori, liberali, cristiani e federalisti è nella logica delle cose”.

Quindi l’alleanza di governo, secondo Salvini, vedrebbe “tutto il centrodestra unito, senza i socialisti. La sfida è questa: evitare a tutti i costi che la sinistra possa restare nel governo europeo dopo tutti i danni e gli scandali. Sono certo che tutti i partiti della maggioranza, a partire da Fratelli d’Italia e Forza Italia, condividano l’obiettivo. Sono pronto a proporre un patto scritto, prima del voto: niente compromessi con la sinistra”.

