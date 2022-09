Salvini a pranzo con gli imprenditori: nodi energia, caccia e agricoltura VIDEO

Il leader della Lega a Perugia, poi in videoconferenza con iscritti e simpatizzanti riuniti al Trasimeno

Pranzo con gli imprenditori per il leader della Lega, Matteo Salvini. Che poi in serata si è collegato con i militanti e simpatizzanti riuniti al Trasimeno, dopo il suo rientro in Senato per discutere i provvedimenti contro il caro energia.

E proprio i temi del caro bollette e dell’aumento dei costi delle materia prime, che stanno creando tante difficoltà a imprese e famiglie, è stato uno dei temi affrontati negli incontri in Umbria. In particolare ascoltando le difficoltà della piccola e media impresa.