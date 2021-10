Salvini a Letta “Sciogliere realtà violente di ogni colore” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “La violenza no ha colore, va sempre condannata da chiunque arrivi. Dico a Letta che sta pontificando, vogliamo fare qualcosa di serio? Tutto il Parlamento si unisca per approvare un documento contro ogni genere di violenza per sciogliere tutte le realtà che portano avanti la violenza”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Ostia.

“Non è che la violenza dei centri sociali che menano i gazebi della Lega sia meno violenza. Vogliamo fare una manifestazione tutti insieme? Facciamola per condannare ogni genere di violenza, ma – ha aggiunto – non permetto di confondere cento criminali con le decine di migliaia di persone che hanno il sacrosanto diritto di manifestare pacificamente nelle piazze, qualunque sia la loro idea. Il tizio che è stato arrestato, che era in piazza e ha fatto un casino indecente, era là con il Daspo e il braccialetto elettronico e non doveva essere là. Perchè era là dove non doveva essere? O qualcuno che doveva evitare che fosse là non sa fare il suo lavoro e non va bene o a qualcuno che doveva evitare che fosse là faceva comodo che fosse là. Lascio a voi giudicare”, ha chiosato Salvini.

(ITALPRESS).