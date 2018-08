Salviamo un manoscritto antico, appello del Comune di Paciano per un Art Bonus

Il Comune di Paciano lancia una campagna Art Bonus per recuperare un manoscritto liturgico in pergamena databile tra la fine del XIV e il XV secolo che versa in cattive condizioni. Si tratta di un libro con copertina in pelle e ferro, dove sono riportati salmi e canti religiosi. E’ di proprietà del Comune, ma non si conosce la sua storia di provenienza che dovrà essere oggetto di studio. Si ipotizza che sia giunto in Comune con le soppressioni napoleoniche degli enti ecclesiastici.

Dal rilievo fatto dalla Soprintendenza Archivistica si evidenziano danni da usura e cattiva conservazione. E’ necessario pertanto procedere al suo restauro, compresa la copertina di pelle. Il costo previsto per il suo recupero e per l’acquisto della teca in cui dovrà poi essere conservato per renderlo fruibile è di 6.500 euro. Come noto con l’Art Bonus si può detrarre dalle imposte il 65% della donazione.

A seguito del restauro il Comune informa che il manoscritto potrà essere fruito tutti i giorni, nei giorni lavorativi in orario d’ufficio e nei festivi e prefestivi in orario di apertura dell’Ufficio Turistico.

“In occasione delle festività estive – dichiara il vicesindaco Cinzia Marchesini – ci è sembrato giusto dare risonanza a questa particolare iniziativa a cui tutti possono aderire anche con piccoli contributi”.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Paciano www.comune.paciano.pg.it o contattare l’ufficio cultura allo 075/830186 int.4 , e–mail segreteria@comune.paciano.pg.it.

