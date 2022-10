Salvatore Bocchetti nuovo allenatore del Verona - Tuttoggi

VERONA (ITALPRESS) – Esonerato Gabriele Cioffi, il Verona ha scelto Salvatore Bocchetti per guidare la prima squadra. Classe 1986, in questa stagione al timone della formazione Primavera dell’Hellas con cui ha totalizzato finora sette punti in sette gare, è alla sua prima esperienza in serie A da capo allenatore.

Bocchetti ha chiuso nel 2021 la sua lunga carriera da calciatore, durante la quale ha militato per nove anni nel campionato russo – vestendo le maglie del Rubin Kazan prima e dello Spartak Mosca poi – ed in Italia, nei campionati di Serie A e Serie B giocando con Lanciano, Ascoli, Frosinone, Genoa, Milan, Verona e Pescara. Conclusa la carriera da calciatore, nella scorsa stagione ha collaborato con Igor Tudor alla guida della prima squadra gialloblù, chiudendo il campionato 2021/22 di Serie A al nono posto in classifica con 53 punti conquistati. A seguire l’esperienza nella Primavera e ora la panchina dell’Hellas.

Dopo nove giornate diventano così 4 i cambi in panchina in serie A nella stagione 2022/2023. Il primo è avvenuto al Bologna dopo il quinto turno: Sinisa Mihajlovic paga con l’esonero un avvio deludente, con tre pareggi e due sconfitte (contro Lazio e Milan), e al suo posto arriva Thiago Motta. La sesta giornata è fatale invece a Giovanni Stroppa: nonostante il primo punto conquistato grazie al pari col Lecce, il Monza cambia e promuove alla guida della prima squadra Raffaele Palladino. E proprio i brianzoli sentenziano Marco Giampaolo: lo 0-3 di Marassi all’ottavo turno spinge la Samp ultima con appena 2 punti a mandare via il tecnico, offrendo la prima chance in Italia a Dejan Stankovic. La sconfitta nello scontro diretto con la Salernitana e i 5 punti collezionati in nove partite costano invece caro a Gabriele Cioffi, esonerato dal Verona che sceglie di promuovere il tecnico della Primavera, Salvatore Bocchetti.

Nella scorsa stagione furono in tutto 10 i cambi in panchina. I primi esoneri arrivarono alla terza giornata di campionato con Cagliari e Verona che diedero il benservito rispettivamente a Leonardo Semplici ed Eusebio Di Francesco.

