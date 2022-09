Salvataggio e volo incerto del mini pipistrello al Corso VIDEO

Il piccolo animale, impaurito dal sole in pieno giorno a corso Vannucci, è stato aiutato a volar via in un posto sicuro

Salvataggio, con volo incerto dopo un primo tentativo andato a vuoto, per un mini pipistrello a Corso Vannucci, a Perugia. Il piccolo animale è stato avvistato da alcuni turisti e passanti, in pieno giorno, fermo sulla pavimentazione, accecato dal sole e spossato dal caldo.

Alcuni esercenti della zona lo hanno preso, per aiutarlo a volare via, in un posto sicuro. Il primo volo del mini pipistrello (lungo appena qualche centimetro) è durato però solo qualche metro. L’animale è caduto ancora a terra, immobile.