Saluto romano ad Acca Larenzia, procura di Roma chiede il processo per 31 persone - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

La procura di Roma ha chiesto il processo per oltre trenta persone nell’ambito dell’indagine sui saluti romani davanti all’ex sede dell’Msi di via Acca Larenzia del 7 gennaio 2024 in occasione della commemorazione di tre giovani uccisi. Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi, si contesta la violazione delle leggi Mancino e Scelba. Una richiesta che segue la chiusura delle indagini dello scorso dicembre da parte dei pm capitolini, nei confronti di trentuno militanti di Casapound, che ha visto il lavoro dei carabinieri e della Digos e arrivata alcuni mesi dopo il deposito delle motivazioni da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che era intervenuta sulla questione del saluto romano.

“L’integrazione del reato richiederà – scrivevano i supremi giudici nelle motivazioni delle Sezioni Unite depositate nell’aprile di un anno fa – che il giudice accerti in concreto alla stregua di una valutazione da effettuarsi complessivamente, la sussistenza degli elementi di fatto (esemplificativamente, tra gli altri, il contesto ambientale, la eventuale valenza simbolica del luogo di verificazione, il grado di immediata, o meno, ricollegabilità dello stesso contesto al periodo storico in oggetto e alla sua simbologia, il numero dei partecipanti, la ripetizione insistita dei gesti, ecc.) idonei a dare concretezza al pericolo di ‘emulazione’ insito nel reato secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale”. All’identificazione degli indagati si è arrivati dopo l’analisi delle immagini e dei video della commemorazione in occasione dell’anniversario di Acca Larenzia.