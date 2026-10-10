Salute mentale, Bistocchi (Pd): “Psicologo cure primarie già operativo”

Nella Giornata mondiale per la salute mentale, la presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi commenta l’esito della sua interrogazione alla giunta sullo stato di attuazione della legge che istituiva, anche in Umbria, lo psicologo di cure primarie.

“Già operativo in alcuni distretti e in fase di attuazione in altri. Prosegue senza sosta il lavoro di attuazione della legge regionale 22 del 2024, che istituiva anche in Umbria la figura dello psicologo di cure primarie e che ieri, in Aula, è stata oggetto della mia interrogazione alla presidente Stefania Proietti”. A spiegarlo è appunto Sarah Bistocchi, ricordando come “altre Regioni stiano lavorando in questi giorni sullo stesso tema sul quale l’Umbria, ancora una volta, è stata antesignana”.

“Il lavoro e l’attenzione alla salute mentale – spiega Bistocchi – non possono essere secondari. I dati dell’Umbria ci dicono che, come il resto dell’Italia, non siamo un’isola felice e dunque la tematica va presa in carico con accuratezza e serietà. Ricordarlo oggi, alla vigilia della Giornata mondiale della Salute mentale che celebreremo domani, aumenta il valore di uno sforzo che vuole andare a tutelare tutte e tutti. Ringrazio la presidente Stefania Proietti, la direttrice Daniela Donetti e tutte le strutture per il lavoro che stanno portando avanti sulla salute mentale, che culminerà con l’approvazione del Piano regionale”.