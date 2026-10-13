Salute della donna, il divario di genere pesa su accesso alle cure e prevenzione - Tuttoggi.info

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Salute della donna, il divario di genere pesa su accesso alle cure e prevenzione

ItalPress

Salute della donna, il divario di genere pesa su accesso alle cure e prevenzione

Mar, 13/10/2026 - 14:03

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SESTO FIORENTINO (ITALPRESS) – Le differenze di genere influenzano concretamente i percorsi di salute, dall’accesso alle cure alla possibilità di gestirle nel tempo: è quanto emerso nel corso di un evento che – con la supervisione scientifica di UN Women – Lilly ha promosso nella sede italiana di Sesto Fiorentino in occasione dei suoi 150 anni. L’incontro ha rappresentato quindi un momento di confronto sulla salute come ambito inclusivo e attento alle differenze di genere, culturali e sociali. A rafforzare i tavoli di lavoro, la presentazione dei risultati di una analisi, realizzata da IQVIA, da cui è emerso come la salute sia una priorità per la maggioranza della popolazione, ma con un disallineamento tra consapevolezza e possibilità effettiva di cura.
f53/fsc/azn

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