Salta gruppo elettrogeno, ospedale senza elettricità | “No disagi attività clinica”

Il problema si è verificato durante la manutenzione dei quatri elettrici | La Direzione si scusa con i pazienti e con gli operatori sanitari

Ospedale senza elettricità a causa di un guasto. Durante i lavori di manutenzione ordinaria dei quadri elettrici dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, nel padiglione ex- Silvestrini si è verificato un blocco nell’erogazione dell’energia elettrica causato dal guasto di una delle schede elettriche dei due gruppi elettrogeni di emergenza attivi.

“La momentanea mancanza di erogazione dell’energia – informa la Direzione dell’Azienda ospedaliera – non ha creato gravi problemi alle attività clinico assistenziali ma solo organizzativi. Ci scusiamo per l’eventuale disagio arrecato ai pazienti e agli operatori sanitari in servizio”.

Il guasto è stato poi ripristinato e l’erogazione di corrente elettrica è ripresa regolarmente.