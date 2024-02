BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Chiediamo la richiesta al governo di attivarsi affinché Ilaria Salis venga trasferita in Italia a scontare gli arresti domiciliari, come prevede una norma frutto di un accordo tra Italia e Ungheria. Il governo di Orban calpesta i diritti e usa l’Europa solo come un bancomat”. Lo dice l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

