Salis "Auguro un 2026 in cui Genova sappia rispondere alle aspettative" - Tuttoggi.info

GENOVA (ITALPRESS) – Con un video pubblicato sui suoi canali social, la sindaca di Genova Silvia Salis ha rivolto gli auguri alla Città e ai cittadini per il prossimo anno. “Si chiude un anno di grandi cambiamenti per la nostra città – ha evidenziato Salis – Abbiamo scelto la trasparenza come metodo di governo: assumerci la responsabilità anche di decisioni non popolari, ma governare dicendo ogni giorno le cose come stanno e lavorando ogni giorno per farle migliorare. Questa è la prima fine anno da sindaca, esserlo è un onore e una grande responsabilità che porto avanti ogni giorno con la massima responsabilità e determinazione. Il calore che sento mi dà la forza per andare avanti con coraggio. Vi auguro un 2026 in cui Genova sappia rispondere ai vostri desideri e alle vostre aspettative. Vi assicuro che lavoreremo ogni giorno seguendo l’esortazione del papa che ci ha chiesto di diventare maestri del bene comune. Buon 2026, insieme”, ha concluso.

(Fonte video: Profilo Facebook Silvia Salis)